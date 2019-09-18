HDP’li Karayazı belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı, yerine kaymakam atandı

Erzurum Karayazı Belediye Başkanı HDP’li Melike Göksu, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aldığı 7.5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca gözaltına alınarak görevden uzaklaştırıldı, yerine kaymakam atandı.

Fotoğraf: Twitter

Erzurum valiliğinden bugün yapılan açıklamada Göksu’nun yerine başkan vekili olarak Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu’nun görevlendirildiği ifade edildi.

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Dün, Göksu ile birlikte Karayazı belediyesinin HDP’li iki üyesi dahil altı kişi, polis ekiplerince gözaltına alınmış, HDP’li Göksu ve beraberindeki altı kişi Erzurum Adliyesi’ne getirildikten sonra Melike Göksu, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Aralık 2017’de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Göksu 31 Mart seçimlerinde yüzde 61.83 oranında oy almıştı.