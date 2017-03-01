HDP’li kadın vekiller 8 Mart’ta Meclis’te grev yapacak

HDP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 8 Mart’ta tüm HDP’li kadın vekillerin Meclis’teki çalışmalarını durdurup farklı illerden kadınlarla birlikte olacağını açıkladı.

Dihaber’in haberine göre Kerestecioğlu, Meclis’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dair düzenlediği basın toplantısında şu ana kadar 50’den fazla ülkede kadınların erkek şiddetini protesto ve kürtaj hakkı için 8 Mart’ta uluslararası grev örgütleme kararı aldığını söyledi.

HDP’li vekil, “Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eş zamanlı olarak 24 saat boyunca greve gidecek. O gün kadınlar işe gitmeyecek, temizlik, alışveriş yapmayacak. Güne destek vermek için siyah ve mor renkli elbiseler giyecekler” dedi.

Kerestecioğlu, “Bizler de Halkların Demokratik Partisi’nden kadın milletvekilleri olarak ilk defa bir ülkenin parlamentosundan bu sesi yükseltiyoruz. Grevi parlamentolara, mücadelemizi sokaklara taşıyoruz” dedi.

‘Krizin mağdurları olmayı reddediyoruz’

8 Mart’ta HDP’li tüm kadın vekillerin farklı illerde kadınlarla birlikte olacağını ve Meclis’teki çalışmaları durduracağını söyleyen Kerestecioğlu şöyle devam etti: “Tüm dünyadaki liderler kadın düşmanı politikalarından vazgeçene, kürtaj dahil olmak üzere tüm kadınlar için ücretsiz sağlık hizmetlerini sunana kadar, kadınlara yönelik tecavüze, cinsel şiddete ve tüm şiddet biçimlerine karşı etkin bir politika oluşturana kadar mücadele! 8 Mart’ta parlamentoya paydos! Dünyanın bir kriz içinde olduğunu biliyoruz, ama bu krizin mağdurları olmayı reddediyoruz.”