HDP’li Işık’a üç suçtan fezleke

Eşini dövmekle suçlanan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke hazırlandı.
Işık’ın, iki çocuğunun annesi öğretmen eşi E.’ye yumruk attığı, hastaneye gitmesine izin vermediği ve telefonuna el koyduğu öne sürülmüştü. Işık’ın eşi, milletvekilini şikayet etmiş, Ankara başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Ankara 1’inci Aile Mahkemesi’nin altı ay eşine yaklaşmama kararı verdiği Işık, HDP tarafından partiden iki yıl süreyle uzaklaştırma cezası da almıştı.
Ankara başsavcılığı, Işık hakkında ‘eşi kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘hakaret’ suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenledi.
Sekiz yıla kadar hapsi istenen Işık hakkında düzenlenen fezlekenin gelecek günlerde Meclis’e gönderilmesi bekleniyor.