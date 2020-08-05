Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Işık’a üç suçtan fezleke

Eşini dövmekle suçlanan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke hazırlandı.

Fotoğraf: AA

Işık’ın, iki çocuğunun annesi öğretmen eşi E.’ye yumruk attığı, hastaneye gitmesine izin vermediği ve telefonuna el koyduğu öne sürülmüştü. Işık’ın eşi, milletvekilini şikayet etmiş, Ankara başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Reklam

Ankara 1’inci Aile Mahkemesi’nin altı ay eşine yaklaşmama kararı verdiği Işık, HDP tarafından partiden iki yıl süreyle uzaklaştırma cezası da almıştı.

Ankara başsavcılığı, Işık hakkında ‘eşi kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘hakaret’ suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenledi. 

Sekiz yıla kadar hapsi istenen Işık hakkında düzenlenen fezlekenin gelecek günlerde Meclis’e gönderilmesi bekleniyor.

Reklam

HDP’li Mensur Işık’a partiden iki sene uzaklaştırma cezası

HDP’li Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebi

SON HABERLER

Türkçenin korunması için yasa çalışması: Yabancı kelimeler ayıklanacak

Türk Dil Kurumu, (TDK) tabelalardan şirket isimlerine kadar her alandaki yabancı kelimelerle ilgili kapsamlı rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu’nda görüşülen raporda İngilizce isimlerin ayıklanması ve Türkçenin korunması için yasa çıkarılması önerildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...