HDP’li İdil, Hazro, Yenişehir ve Akpazar belediyelerine kayyım

Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli’de dört HDP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atandı.

Diyarbakır valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik hakkında Diyarbakır başsavcılığı tarafından açılan iki soruşturmanın sürdüğü, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamalarının isnat edildiği kaydedildi.

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Açıklamada, Çevik’in ‘tedbiren’ görevden uzaklaştırıldığı bilgisine yer verilirken, yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner’in ‘başkan vekili’ olarak atandığı aktarıldı.

Yenişehir ve İdil’e de kayyım

Valiliğin ikinci açıklamasında da Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında Diyarbakır başsavcılığı tarafından ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla iki farklı soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamaya göre Diken görevden uzaklaştırılırken Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi kayyım olarak atandı.

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Şırnak’ta da valilik, İdil Belediye Başkanı Songül Erden’in görevden alındığını açıkladı.

Açıklamada, HDP’li başkan hakkında ‘terör örgütü propagandası’ndan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. Erden’in yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ atandı.

Cezası kesinleşen başkan da görevden alındı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belediyesi Başkanı Orhan Çelebi de görevden alındı. Çelebi’nin yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevlendirildi.

HDP’li Çelebi, Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ‘terör örgütü propagandası’ suçundan üç yıl dört ay hapis cezası almıştı.