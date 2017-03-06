HDP’li Hüda Kaya: Dindarlar iktidara geldikten sonra adalet kayboldu

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, AKP’yi kastederek, “Dindarlar iktidara geldikten sonra adalet kayboldu” dedi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’a konuşan Kaya, 28 Şubat sürecinde muhafazakarların da başörtülü kadınlara baskı uyguladığını belirterek şunları söyledi: “Şu da bir gerçekti ki hiç tanımadığımız insanlarla dayanışma içindeyken, belli mesleklerde, özellikle üniversite ve imam hatip liseleri gibi okullar başta olmak üzere, kamu idarelerinde, amir, müdür konumunda olan nice muhafazakâr insan, ki abdestinde namazındaydı bu insanlar, başörtülü kadınlara en büyük zulmü yapanlardan olmuşlardı.”

‘İslam egemenliği elde edince insanlığa zarar veren bir virüs haline geliyor’

Geçmişte birlikte olduğu çevrelerin, HDP’den vekil olmasının ardından mağduriyetini dile getirmeyi bıraktığını kaydeden Kaya şöyle konuştu: “Eleştiriyor, yanlışlarını söylüyor olsak da pek çok isim ta ki ben HDP’de bir gün yer alıncaya kadar, bizim mağduriyetimizi anlatıyorlardı, örnek veriyorlardı. HDP’ye katıldıktan sonra dinden çıkmış gibi oldum onların nazarında.”

İslam’ın devletleştiği anda bozulduğunu savunan HDP’li vekil şöyle devam etti: “Sadece İslam değil, İsa, Musa, İbrahim ve diğer barış, adalet elçisi olan peygamber hareketleri de böyle. Aynı akıbete uğramışlardır. İktidarcılaştığı, egemenliği elde ettiği ve eril bir dile dönüştüğü anda topluma, insanlığa zarar veren bir virüs haline geliyor” dedi.

Kendisinin hep muhalif olduğunu ve hiç devletçi olmadığını dile getiren Kaya, “Dindarlar iktidara geldikten sonra gözaltıların, tutuklamaların, haksızlıkların, adam kayırmaların devam ettiğine, liyakatin, ehliyetin, adaletin kaybolduğuna, şahit olduk” dedi.

‘Zulüm renk değiştirdi’

HDP’yi vekiy, AKP’nin iktidara geldiği ilk dönemde “28 Şubat’ın farklı bir versiyonunu yaşıyoruz. Zulüm renk değiştirdi” ifadelerini kullandığını belirtti: “O dönem HDP kurulmamıştı. Yanlış giden bir şeyler vardı ve ben yerimi tayin etme noktasında bu sancıları yaşıyordum. Müslümanlar yönetime geldiği halde, emin ve güvenilir, adaletine, insanlığına, vicdanına asıl güvenilmesi gereken inananlar iktidar olduğu halde neden hala zulüm renk değiştiriyor ve bir farklı forma girerek devam ediyor? Bunun sebebi nedir?”

‘Muhafazakar iktidar döneminde taciz tecavüz zirve yaptı’

Kaya şöyle devam etti: “Bugün dindar ve muhafazakâr denilen bir iktidar döneminde, çocuklarla ve kadınlara şiddetin katliamın, tacizin tecavüzün zirve yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün muhafazakâr ve dindar denilen bir iktidar döneminde, 2016 yılı verileri ile Türkiye özgür, insan haklarının yaşanabildiği 87 ülke içinde değil. Güney Afrika ile üçüncü dünya ülkeleri ile aynı sırayı paylaşan bir ülke konumuna geldi Türkiye.”

‘En az yüzde 55-60 ‘Hayır’ çıkar’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliğinden ‘Hayır’ sonucu çıkacağına inandığını belirten Kaya, oy oranı tahminini de yüzde 55-60 olarak açıkladı: “Ben şu anda o sonuçların ortada, görünür halde olduğuna inanıyorum. Yani düşünün, şu anda HDP tabanının zaten ta en başından bu yana ‘Hayır’ noktasında başlattığı çalışmalar ortada. CHP tabanının tavrı ortada. MHP’nin dörtte üçünün hayır diyeceğine inanıyorum. Bugün sandık kurulsa ve şeffaf, adil sonuçları ortaya çıksa en az yüzde 55-60 civarında ‘Hayır’ çıkacağına inanıyorum. Büyük bir oranda da Ak Parti tabanından böylesine bir ‘hayır’ karşılığının olduğunu düşünüyorum.”