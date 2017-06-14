HDP’li Hezer’in ‘devamsızlık’ gerekçesiyle vekilliğinin düşürülmesi Meclis gündeminde

Hakkında vatandaşlıktan çıkarılma kararı verilen HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün milletvekilliği düşürülmesi Meclis gündeminde.

AA’nın aktardığına göre Meclis anayasa ve adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Öztürk’ün milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğuyla karar verdi.

Gerekçe olarak da ‘devamsızlık’ gösterildi.

Komisyonun karara ilişkin hazırlayacağı raporu Meclis’e sunulacak, nihai karar genel kurulda verilecek.

‘Burnumuz sürtmez’

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında basına kapalı toplanan komisyon savunma yapan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP’lilerin hiçbirinin milletvekilliğini meslek, geçim kaynağı ya da statü olarak görmediğini söyledi.

Önder, “Milletvekillerimizin milletvekilliğinin düşürülmesiyle burnumuzu sürtmüş ve haddimizi bildirmiş olmayacaksınız. Kararı vicdanlarınızla ve özgür iradenizle verin” diye konuştu.

‘Vatandaşlıktan çıkarma’ teklifi

Resmi Gazete’nin 5 Haziran’daki sayısında 130 kişi hakkında üç ay içinde Türkiye’ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılma kararı alındığı duyurulmuştu.

Bu kişiler arasında Hezer ile HDP’li vekil Faysal Sarıyıldız da bulunuyor.

Sarıyıldız’ın milletvekilliği düşürülmesi için de hazırlık komisyonu kuruldu.