HDP’li Gergerlioğlu’nun vekilliği düştü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü.

Fotoğraf: Twitter/HDPgenelmerkezi

Gergerlioğlu’nun kesinleşmiş hapis cezası bugün Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Bunun sonucunda Gergerlioğlu’nun vekilliği düşmüş oldu.

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HDP milletvekilleri, slogan atıp sıra kapaklarına vurarak durumu protesto etti.

Gergerlioğlu, “Anayasa dışı bir karardır. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Milletimizin iradesine sığınıyorum” dedi.

Kararla, HDP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 55’e indi.

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HDP’den tepki

HDP, Twitter hesabından karara “Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini, halk iradesinin gaspını kabul etmiyoruz” diyet tepki gösterdi.

Gergerlioğlu ise Twitter hesabında şunları yazdı: “TBMM’ye darbeye karşı direneceğim, milletin iradesi ayaklar altına alınamaz. Barış istemek suç değildir. (…) Bu kararı ne MHP ne AK Parti savunamadı! Meclis’i terk ettiler! Biz milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız!”

TBMM'e darbeye karşı direneceğim, milletin iradesi ayaklar altına alınamaz.



Barış istemek suç değildir.



Ez ê li dijî darbeyê li ber xwe bidim. Kesek nikare vîna gel binpê bike.



Xwestina aştîyê ne sûc e. https://t.co/ItpYEyjN3R — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) March 17, 2021

Eski AKP’li vekilden protesto

AKP’den 22’nci dönem Bitlis milletvekilliği yapan Abdürrahim Aksoy, grup başkan vekillerinin konuşması sırasında, oturduğu basın locasından “Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi” diye bağırdı.

TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol da kuralları hatırlatarak Aksoy’u salondan çıkardı. Aksoy, AKP’den ayrılan Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin kurucularından.

Sitede güncelleme

Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesinin hemen ardından Meclis’in internet sitesindeki ‘Milletvekilliği sona erenler’ bölümüne HDP’li siyasetçi de eklendi. Vekilliğin sona ermesine ilişkin ‘Anayasaya göre milletvekilliğinin düşmesi’ notu düşüldü

‘Meclis’i terk etmeyeceğim’

Karardan önce farklı medya kuruluşlarına konuşan HDP’li vekil, evdekilerle vedalaştığını, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı çıkana kadar Meclis’ten ayrılmayacağını dile getirmişti.

Gergerlioğlu, şunları ifade etmişti: “Bu karar okunursa, ben kararı tanımayacağım, Genel Kurul’da oturmaya devam edeceğim. İsterlerse beni zorla çıkarsınlar ama buradan da grup toplantı salonunda devam edeceğim, kaç gün olur bilemiyorum. Ama milletin kalbinde, bağrında bekleyeceğim.”

Ne olmuştu?

Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu’nun milletvekili olmadığı dönemdeki Twitter paylaşımı nedeniyle, 2018’deki kararında ‘PKK propagandası’ suçundan iki yıl altı ay hapis cezası vermişti.

İstinafın kararı hukuka uygun bulmasının ardından dosyayı değerlendiren Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 19 Şubat’ta cezayı onamıştı. Bunun üzerine, dokunulmazlığı bulunan Gergerlioğlu için hazırlanan fezleke 11 Mart’ta Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti.