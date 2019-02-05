HDP’li Gergerlioğlu’nun, liderini ‘tepki göstermeden dinlemesi’ suç sayıldı!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiği fezlekede, “HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı tepki göstermeden dinledi” ifadesine yer verildi.

Fotoğraf: omerfarukgergerlioglu.com

HDP, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde ‘Ortadoğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü’ başlıklı bir konferans düzenledi.

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Konferansa katılan Buldan, konuşmasının bazı bölümlerinde “(…) Barış ve müzakere süreci bir kez daha başlamalı. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit bir an önce kaldırılmalı ve Sayın Öcalan bu sürece dahil edilmelidir”, “(…) Bizler tüm kimlikler, inançlar, mezhepler bir kez daha direneceğiz ve direnmeyi büyüteceğiz”, “(…) özellikle İmralı’da Sayın Öcalan üzerindeki tecridin bir an önce kaldırılması ve Sayın Öcalan ile birlikte başlayacak olan yeni dönemin, yeni bir sürecin başlamasına ve yayılmasına hep birlikte katkı sunacağımıza olan inancımızı belirtiyor…” ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından savcılık tarafından Gergerlioğlu hakkında bir fezlede hazırlandı. Örgüt propagandası suçunu işlediği öne sürülen Gergerlioğlu’nun ‘katılım sağlayarak konferansa destek olduğu, Buldan’ın konuşmasını tepki göstermeden dinlediği’ ifade edildi.

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Yazılı açıklama yayınlayan Gergerlioğlu, toplantının halka açık olduğunu, kendisinin tek kelime etmediğini, Buldan’ın tepkisiz dinlemenin suç yapıldığını dile getirdi.

Gergerlioğlu, şunları kaydetti: “Bu durum fezlekenin siyasi saiklerle hazırlanmış olduğunu göstermekte. Bu garabet gülsek mi ağlasak mı diyeceğimiz boyutta ancak tüm ülke adına son derece üzücü bir tabloyu gösteriyor.”