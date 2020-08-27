HDP’li Gergerlioğlu: Pandemi hastanelerinde hekimler istifa ediyor

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, pandemi hastanelerinde hekimlerin istifa ettiğini söyleyerek, “Çünkü çok ağır bir yük altındalar. Maddi ve manevi olarak haklarını alamıyorlar” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre Covid-19 salgınının yönetilemez durumda olduğunu vurgulayan ve sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmesi gerektiğini belirten Gergerlioğlu, “Doktor istifalarını kabul etmemekle bu işin altından kalkamazsınız. Tabipler Birliğinin önerilerini yerine getirmekten başka çare yoktur” ifadelerini kullandı.

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‘Mağdurlar tutuklanırken tecavüz sanıkları serbest’

Gergerlioğlu, intihara kalkıştıktan bir süre sonra hayatını kaybeden İ.E.’ye de değindi. İ.E.’ye yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa O’nun serbest bırakılmasının, kamu vicdanını zedelediğini söyledi.

Gergerlioğlu şu ifadeleri kullandı: “Belki delilleri karartma şüphesi yok ve benzeri gerekçelerle bu kişiyi serbest bırakabilirsiniz ama kamu vicdanı bunu kabul etmiyor. Mahkemeler millet adına karar veriyorsa bilin ki millet bu kararı kabul etmiyor.”

HDP’li vekil, tecavüz sanığının serbest kaldığını ancak hakkını isteyen, mağdur kişilerin çok çabuk tutuklanabildiğini öne sürdü.