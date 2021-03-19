HDP’li Gergerlioğlu, Meclis’te ‘Adalet Nöbeti’ni sürdürüyor

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te partisinin grup odasında beklemeyi sürdürüyor.

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. Kararı protesto eden Gergerlioğlu, Meclis’ten ayrılmamıştı.

Reklam

Kararın ardından bir süre diğer partililerle genel kurulda eylem yapan Gergerlioğlu, daha sonra grup odasına giderek geceyi burada geçirdi. Gergerlioğlu, odasına yer yatağı serip uyudu.

Ziyaretleri kabul eden Gergerlioğlu’nun başlattığı ‘Adalet Nöbeti’ üçüncü gününde.

Grup odasında bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan HDP’li siyasetçi, “Biz de darbe yapılan, haksız hukuksuz bir şekilde milletin vekilliği elinden alınan bir kişi olarak demokrasi talebimi gündeme getiriyor ve direniyoruz” ifadesini kullandı.