HDP’li Gergerlioğlu: Meclis’i terk etmeyeceğim

Milletvekilliği düşürülmesi beklenen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına kadar Meclis’ten ayrılmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Twitter/HDPgenelmerkezi

Farklı medya kuruluşlarına konuşan HDP’li vekil, evdekilerle vedalaştığını, Meclis’ten ayrılmayacağını dile getirdi.

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Gergerlioğlu, şunları ifade etti: “Bu karar okunursa, ben kararı tanımayacağım, Genel Kurul’da oturmaya devam edeceğim. İsterlerse beni zorla çıkarsınlar ama buradan da grup toplantı salonunda devam edeceğim, kaç gün olur bilemiyorum. Ama milletin kalbinde, bağrında bekleyeceğim.”

Ne olmuştu?

Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu’nun milletvekili olmadığı dönemdeki Twitter paylaşımı nedeniyle, 2018’deki kararında ‘PKK propagandası’ suçundan iki yıl altı ay hapis cezası vermişti.

İstinafın kararı hukuka uygun bulmasının ardından dosyayı değerlendiren Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 19 Şubat’ta cezayı onamıştı. Bunun üzerine, dokunulmazlığı bulunan Gergerlioğlu için hazırlanan fezleke 11 Mart’ta Meclis Başkanlığı’na gönderilmişti.