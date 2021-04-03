HDP’li Gergerlioğlu, cezaevine götürüldü

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hapis cezasının onanmasının ardından dün yaka paça gözaltına alındıktan sonra bugün cezaevine götürüldü.
Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter’dan öğle saatlerinde “Babamı hastaneden adeta bir mizansen uygulayarak kaçırdılar” diye yazdı.
Salih Gergerlioğlu, daha sonra babasının Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldüğünü bildirdi.
Öte yandan HDP’li Gergerlioğlu’nun Twitter hesabından, gözaltına alınmadan önce çekilen bir video mesaj paylaşıldı.
Ne olmuştu?
Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.
Polis, dün akşam Gergerlioğlu’nu gözaltına alarak önce karakola, sonra adliyeye götürülmüşü. Gergerlioğlu, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, burada anjiyo yapılmıştı.