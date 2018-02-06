HDP’li Ferhat Encü’nün vekilliği düşürüldü

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün milletvekilliği düşürüldü.
Encü’ye ‘örgüt propagandası’ndan üç yıl dokuz ay 10 gün, ‘il idaresi kanununa ayrılık’ suçundan ise 10 ay hapis cezası verilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı Ekim 2017’de onamıştı.
Encü’nün vekilliği mahkeme kararının kesinleşmesi nedeniyle düşürüldü.
Altı HDP’linin de vekilliği düşürülmüştü
Daha önce HDP’den partinin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, Van milletvekili Tuğba Hezer, Siirt milletvekili Besime Konca, Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız, Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan ve Ağrı milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği düşürülmüştü.
HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde etmişti.
Encü’nün vekilliğinin de düşürülmesiyle, eş başkanı Selahattin Demirtaş dahil dokuz vekili tutuklu bulunan HDP’nin vekil sayısı 52’ye indi.