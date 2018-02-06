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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Ferhat Encü’nün vekilliği düşürüldü

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HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün milletvekilliği düşürüldü.

Encü’ye ‘örgüt propagandası’ndan üç yıl dokuz ay 10 gün, ‘il idaresi kanununa ayrılık’ suçundan ise 10 ay hapis cezası verilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı Ekim 2017’de onamıştı.

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Encü’nün vekilliği mahkeme kararının kesinleşmesi nedeniyle düşürüldü.

Altı HDP’linin de vekilliği düşürülmüştü

Daha önce HDP’den partinin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, Van milletvekili Tuğba Hezer, Siirt milletvekili Besime Konca, Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız, Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan ve Ağrı milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği düşürülmüştü.

HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde etmişti.

Encü’nün vekilliğinin de düşürülmesiyle, eş başkanı Selahattin Demirtaş dahil dokuz vekili tutuklu bulunan HDP’nin vekil sayısı 52’ye indi.

HDP’li Leyla Zana’nın vekilliği düşürüldü

HDP’li Besime Konca’nın vekilliği düşürüldü

HDP’li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız’ın milletvekilliği düşürüldü

HDP’nin tutuklu vekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği düşürüldü

HDP lideri Yüksekdağ’ın milletvekilliği düşürüldü


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