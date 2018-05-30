HDP’li eski vekiller Ayla Akat Ata ve Taşkın Aktaş tahliye edildi

HDP’nin eski Ardahan milletvekili Dr. Taşkın Aktaş ile eski Batman milletvekili Ayla Akat Ata tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Ardahan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ‘örgüt propagandası’ yapmak suçuyla yargılanan Aktaş ve Ata tahliye oldu.

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İki isim Ardahan’ın Göle ilçesinde 2015 yılında askerlerin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitiren Kamber Morkoç’un cenaze töreninde yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanmıştı.

7 Haziran seçimlerinde milletvekili olan ancak 1 Kasım’da yenilenen seçimlerde seçilemeyen Taşkın Aktaş, 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekili seçimlerinde yeniden aday gösterildi.