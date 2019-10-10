HDP’li eski Van büyükşehir belediye başkanına 30 yıl hapis istemi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında dört ayrı suçtan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Ertan’a isnat edilen suçların Van milletvekiliyken işlendiği iddia edildiği için hakkında fezleke hazırlandı. Belediye başkanı olduktan sonra kalkan dokunulmazlığı sonrasında işleme sokulan fezlekeler sonucunda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

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Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Ertan hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Suçu ve suçluyu övmek’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından toplam 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.