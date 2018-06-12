HDP’li Encü’nün iki yıllık ‘hendek’ davası: 10 ay hapis cezası çıktı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Irak’ın kuzeyinde PKK’ye yönelik operasyondan sadece Kandil olarak görmemek gerektiğini belirterek “İran ile konuştuk. Onların bu konuda güçlü bir söylemi var. Bir ara birlikte yapalım dedik, henüz ilerleme yok. İranla görüşmelerimiz sürüyor. Etrafımızdaki komşu ülkelerin Irak da dahil herhangi bir itirazı yok” dedi.