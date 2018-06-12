HDP’li Encü’nün iki yıllık ‘hendek’ davası: 10 ay hapis cezası çıktı

Vekilliği düşürülen eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’ye 10 ay hapis cezası verildi.
Encü hakkında Şırnak’ın İdil ilçesinde Şubat 2016’daki hendek-barikat operasyonları sırasında bulunduğu evin aranmasına izin vermediği iddiasıyla dava açılmıştı.
Davanın bugün karar duruşması görüldü. HDP’li siyasetçi duruşmaya tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Mahkeme, Encü’ye ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak’ suçundan 10 ay hapis cezası verdi.
Hapis cezası para cezasına çevrildi.