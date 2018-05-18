HDP’li Encü: Roboski için AİHM başvurumuzda sorun yok

Eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Roboski katliamına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yönelik başvurularında bir sorun olmadığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları 2011’de Şırnak Roboski’de 34 sivili bombalayarak öldürmüştü.

Reklam

AİHM, Roboski katliamına ilişkin yapılan başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

Bu karara dayanak olarak bir avukatın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bazı eksik belgeleri iki gün geç sunması nedeniyle AYM’nin başvuruyu reddetmesi gösterilmişti.

Reklam

‘Başvuruda sorun yok’

Katliamda hayatını kaybedenlerin akrabası olan HDP’li Ferhat Encü, AİHM kararından sonra yanlış anlamanın sözkonusu olduğunu ifade etti.

Encü’nün Twitter hesabından şunlar kaydedildi: “AYM başvurusu ile AİHM başvurusu aynı avukatlar tarafından yapılmamıştır. AİHM başvurumuzda hiçbir sorun bulunmamaktadır. Her iki başvurunun birbirine karıştırılmamasını aileler adına rica ederim.”