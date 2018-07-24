HDP’li dört vekil hakkındaki soruşturmayı eleştiren Buldan’a da soruşturma

HDP’li dört vekil hakkında, öldürülen PKK mensuplarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmasını eleştiren parti lideri Pervin Buldan hakkında da soruşturma başlatıldı.

HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Feleknas Uca, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Musa Farisoğulları hakkında, Gümüşhane ve Hakkari’de öldürülen PKK mensuplarının cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

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HDP Eş Genel Başkanı soruşturmaları eleştirerek şöyle demişti: “Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu, bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine taziyeye gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. O yüzden bütün milletvekili arkadaşlarıma şunu ifade etmek istiyorum, hangi ilden seçildiyseniz orada yaşanan en ufak üzüntüye ve sevince ortak olmak bizlerin en büyük görevi ve sorumluluğudur.”

Buldan hakkında da bu sözleri gerekçe gösterilerek, ‘yürütülen adli soruşturmaları hedef alan ifadeler kullandığı’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.