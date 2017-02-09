HDP’li dört vekil hakkında fezleke: Suçlamalar arasında örgüt üyeliği de var

HDP Van milletvekilleri Lezgin Botan, Nadir Yıldırım, Tuğba Hezer Öztürk ve Bedia Özgökçe Ertan hakkında fezleke hazırlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekelerde, dört vekilin PKK’lıların cenaze ve taziyelerinin yanısıra PKK lideri Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşlere katıldıkları belirtildi.

Dört vekil ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘terör örgütüne üye olmak’la suçlandı.

Meclis başkanlığına sunulmak üzere adalet bakanlığına gönderilen fezlekelerde, dört vekilin belirtilen suçlamalardan dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesi için dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.

Öztürk hakkında ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak,’ ‘terör örgütü propagandası yapmak,’ ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak’ ile ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü. Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla bu sayı yeniden 12’ye yükselmişti.