HDP’li dört belediye başkanı gözaltına alındı, yerlerine kayyım atandı

HDP’li Iğdır ve Siirt il belediyeleri ile Kurtalan ve Baykan ilçe belediyelerinde başkanlar İçişler Bakanlığı’nca görevden alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, yürütülen ‘terör soruşturması’ kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Siirt’te Vali Ali Fuat Atik, Baykan’da Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan’da Kaymakam İhsan Emre Aydın, Iğdır’da ise Vali Enver Ünlü belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Martta sekiz kayyım
Mart ayında da HDP’li Batman ve Diyarbakır’ın Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli ve Gökçebağ belediye başkanları görevden uzaklaştırılıp yerlerine kayyım atanmıştı.