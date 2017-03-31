HDP’li Demirtaş ve Zeydan’ın da katıldığı açlık grevi sona erdi

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan’ın da katıldığı Edirne Cezaevi’ndeki açlık grevi, cezaevi yönetiminin verdiği sözlerin ardından sona erdi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde bazı tutuklular, 25 Şubat’tan bu yana süresiz ve dönüşümsüz açlık grevindeydi.

Demirtaş ve Zeydan da bugün açlık grevindeki diğer tutuklulara katılacaklarını duyurmuştu.

Açlık grevindeki tutuklular adına yapılan açıklamada şöyle dendi: “Cezaevi idaresi var olan sorunları çözeceğinin sözünü vermiştir. Bunun sonucu olarak 25 Şubat’tan beri sürdürdüğümüz süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemini sonuçlandırmış bulunmaktayız.”

Demirtaş’tan sorumluluğa davet

HDP genel merkezinden ise konuyla ilgili Demirtaş’ın açıklaması paylaşıldı. Açlık grevinin cezaevi yönetimi ile kurulan diyalogla çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, şunları yazdı: “Açlık grevlerinin devam ettiği diğer cezaevi müdürleri başta olmak üzere, cezaevleri genel müdürünü ve adalet bakanını açlık grevini devam ettiren mahkumlarla diyalog içerisinde sorunların çözümü için inisiyatif almaya, tutsakları da diyalog zemini çerçevesinde açlık grevlerini bitirebilmek için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”