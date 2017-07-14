HDP’li Demirel’e ‘örgüt üyeliği’nden yedi yıl altı ay hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dihaber’in haberine göre yedi aydır tutuklu bulunan HDP’li vekil, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın üçüncü duruşmasına SEGBİS’i reddettiği için katılmadı.

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Savcı, önceki mütaalasını tekrarlayarak Demirel’in cezalandırılmasını talep etti.

Demirel’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, soruşturma sürecinde lehteki değil aleyhteki delillerin toplandığı söyledi.

Talepler reddedildi

HDP’li vekilin konuşmasında şiddet çağrısı olmadığını, suç unsuru da bulunmadığını anlatan avukat, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği konuşmanın ‘sokağa çıkma yasakları döneminde güvenlik görevlerinin sivilleri öldürdüğüne dair yapıldığını’ kaydetti: “Güvenlik görevlerinin sivillerin öldürüldüğünü söylemek için 15 Temmuz’u mu yaşamımız gerekir?”

Avukat, Diyarbakır başsavcılığının hazırladığı mütaalayla polis fezlekesinin benzer olduğunu iddia ederek, savcıyı Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet edeceklerini söyledi.

Mahkeme, avukatın bilirkişi raporuna karşı süre, yargılamanın genişletilmesi ve Demirel’in duruşmaya getirilmesi taleplerini reddetti.

‘Anayasaya aykırı’

Adil ve yargılama ve savunma hakkının kısıtlandığını savunan avukat, “AYM’ye aykırı davranılıyor. Burada tarihi bir yargılama yapılıyor. Bir Kürt siyasetçi yaptığı üç konuşma nedeniyle yargılanıyor. Müvekkilimin savunma ve adil yargılama hakkı engellendi. Bu koşular altında yazılı ve sözlü savunma verme mümkün değildir” diye konuştu.

Avukat Mesut Beştaş da şunları kaydetti: “Savunma hakkımızın sınırlandırılması ve esas hakkında savunma yeterli süre verilmemesi nedeniyle savunmamızı buradan kesiyoruz. Milletvekillerin tutukluğu anayasaya haykırıdır. Müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz.”

Dihaber, avukat Beştaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “HDP milletvekilleri hesap verecek” dediğini söyleyip “Çok şey gizli kalmıyor” ifadelerini kullanması üzerine mahkeme başkanının gülerek “Valla” diye cevap verdiğini iddia etti.

Temyize gidilecek

Mahkeme, HDP’li vekili ‘örgüt propagandası’ ve ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme’ suçlarından beraat ettirirken, ‘örgüt üyeliği’nden yedi yıl altı ay hapis cezası verdi. HDP’li vekilin tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

Avukatlar kararı temyiz edecek.

Halihazırda HDP’nin eş başkanı Selahattin Demirtaş dahil 11 vekili tutuklu.