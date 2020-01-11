HDP’li Çelik: Süryani rahibin tutuklanması korku salma amaçlı; kabul edilemez

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Nusaybin ilçesindeki Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen’in ‘terör’ soruşturması kapsamında tutuklanması için “Baskıcı bir mantığın ürünü olan ve Süryanilere korku salmayı amaçlamayan böylesi bir yaklaşım göstermek, geri dönen Süryanilere, geri dönmeyin mesajı vermektir” dedi.

Mardin başsavcılığında yürütülen ‘terör’ soruşturması kapsamında Süryanilerin yoğunlukla yaşadığı Üçyol köyü ve kırsal mahallelerine operasyon düzenlenmiş, Mor Yakup Kilisesi’nin rahibi Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar ile köy sakini Musa Taştekin gözaltına alınmış, Bileçen tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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‘Tek bir ifadeye dayanarak‘

“Yapılan bu uygulamayı kınıyor ve yetkilileri bu yanlıştan acilen dönmeye davet ediyorum” diye konuşan HDP’li Çelik şöyle devam etti: “Yaklaşık iki yıl önce açılmış soruşturma dosyasındaki, tek bir ifadeye dayanarak, herhangi bir delil olmaksızın yapılan bu baskınlar ve yangından mal kaçırır gibi gözaltına alınmalar hiçbir şekilde kabul edilemez.”

Çelik, “Böylesi yaklaşımlar Süryanileri yıldırmayacak, ülkelerini sevmeye ve ülkelerine dönmeye devam edeceklerdir” dedi.

‘Adresi ve yaptığı işi belli olan bir din görevlisi’

HDP’li vekilin açıklaması şöyle:

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“Mardin’in Nusaybin ilçesi Eskihisar (Marînê), Üçköy (Arkah) ve Üçyol’da (Sedari) köylerinde dün kolluk kuvvetleri tarafından yapılan baskınlarda Mor Yakup Manastırı rahibi Aho Sefer Belican (Bileçen), Üçköy muhtarı Joseph Yar ile yıllar sonra Türkiye’ye dönen Musa Taştekin gözaltına alınmış ifade işlemleri devam etmektedir.

Baskınların yapıldığı bu köyler, sadece Süryanilerin yaşadığı bölgedeki binlerce yıllık köylerdir. Yıllarca boş kalmış, harabeye dönmüş olan bu köyler, ülkelerine geri dönen Süryanilerin bin bir emekle yeniden inşa ettiği, şimdilerde bölgenin en çok turist çeken köylerindendir. Süryanilerin özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği bu köylerde ve çevrelerinde onlarca tarihi manastırın bulunmaktadır.

Bagok Dağı’nın zirvesinde bulunan ve Dibek (Badıbe) köyüne ait, 1500 yıllık Mor Yakup manastırı, yoğun emekler sonucunda restore edilmiş ve geçtiğimiz yıllarda yeniden ibadete açılmıştır. Gözaltına alınan Mor Yakup Manastırı rahibi Aho Sefer Belican, 24 saat bu manastırı bekleyen, adresi ve yaptığı işi belli olan bir din görevlisidir.

Üçköy muhtarı Joseph Yar, bölgenin en yoğun nüfuslu Süryani köyünün muhtarıdır. Çiftçilik yapan Musa Taştekin, yıllarca Almanya’da yaşadıktan sonra, ülkesine temelli dönen bir Süryanidir.

Yaklaşık iki yıl önce açılmış soruşturma dosyasındaki, tek bir ifadeye dayanarak, herhangi bir delil olmaksızın yapılan bu baskınlar ve yangından mal kaçırır gibi gözaltına alınmalar hiçbir şekilde kabul edilemez.

Baskıcı bir mantığın ürünü olan ve Süryanilere korku salmayı amaçlamayan böylesi bir yaklaşım göstermek, geri dönen Süryanilere, geri dönmeyin mesajı vermektir. Unutulmamalıdır ki böylesi yaklaşımlar Süryanileri yıldırmayacak, ülkelerini sevmeye ve ülkelerine dönmeye devam edeceklerdir.

Yapılan bu uygulamayı kınıyor ve yetkilileri bu yanlıştan acilen dönmeye davet ediyorum. “