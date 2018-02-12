HDP’li Buldan ve Önder’e kongre sonrası ‘Afrin’ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin HDP kongresindeki açıklamaları nedeniyle Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlattı.

AA’nın haberine göre, dün Ankara Spor Salonu’nda yapılan HDP 3’üncü Olağan Kongresi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterinin açılması, örgüt propagandası olduğu öne sürülen konuşmalar ile Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklamalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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Kongrede divan başkanlığı yapan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder ve eş genel başkanlığa seçilen Pervin Buldan hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ile ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada “TSK tarafından terör örgütlerine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşru şekilde icra edilen Zeytin Dalı harekatının sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle” iki isim hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Kongrede HDP eş genel başkanı seçilen Buldan, kürsüde şu ifadeleri kullanmıştı: “Ne zaman ki çözüm süreci sonlandırıldı, Türkiye karanlık bir sürecin içine sokuldu. Halkımıza, partimize ağır bedeller ödetildi. 7 Haziran sonrası düğmeye basıldı ve bu noktaya gelindi.

Buradan iktidar yöneticilerine bir kez daha çağrı yapıyorum. Çözüm savaşta değil, barıştadır. Çözüm Afrin’e gitmede değil, İmralı’ya gitmededir. Sayın Öcalan 5 Nisan 2015’ten bu yana tecrit altındadır. Sayın Öcalan, derhal ailesi ve avukatları ile görüştürülmelidir. Türkiye’nin sorunlarına çözüm imkanı sunacak bir lideri izole etmekten vazgeçilmelidir.

Türkiye çetelere desteğinden vazgeçmeli, Rojava başta olmak üzere Suriye halklarıyla diyaloğa geçmelidir.”

Önder ise 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Edirne Cezaevi’ndeki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın gönderdiği mesajı kürsüde okumuştu.