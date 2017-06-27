HDP’li Buldan CHP’ye seslendi: Sadece bir milletvekili için adalet aranmaz

HDP Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin, “Bitmesi gereken nokta Edirne Cezaevi’dir” dedi.

CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanıp cezaevine gönderilmesi üzerine Ankara’dan yürüyüş başlatmıştı.

‘Sadece bir milletvekili için adalet aranmaz’

Buldan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’ı tutuklu bulundukları Edirne Cezaevi’nde ziyaretin ardından, seçilmiş belediye başkanları ve milletvekillerinin cezaevinde bulunmasını ‘Türkiye’de adaletin olmaması’na yordu.

CHP’nin yürüyüşüne değinen HDP’li siyasetçi, şunları söyledi: “‘Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştiren arkadaşlara da sesleniyoruz. ‘Adalet Yürüyüşü’ sadece Ankara’dan Maltepe’ye kadar olmamalı. ‘Adalet Yürüyüşü’ Ankara’da başlamış olabilir, ancak adaletin aranması gereken yer aynı zamanda Gever’dir, Sur’dur, Cizre’dir, Silopi’dir. Bugün adaletin aranması gereken yer sadece Maltepe Cezaevi değildir. Edirne Cezaevi’dir, Silivri Cezaevi’dir, Kandıra Cezaevi’dir, Sincan Cezaevi’dir. Sadece bir milletvekili için adalet aranmaz, sadece bir milletvekili tutuklandı diye adalet arayışı eksiktir. Bir ‘Adalet Yürüyüşü’nün bitmesi gereken nokta Edirne Cezaevi’dir, tam da burasıdır.”

Bugün itibariyle 13’üncü gününü geride bırakan yürüyüşün Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’nde sona ermesi planlanıyor.