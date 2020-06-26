HDP’li bir vekilde ‘corona’ çıktı

HDP, bir milletvekilinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Partinin yazılı açıklamasında, salgının etkilerinin bir süredir Meclis’te de artarak görüldüğü kaydedildi.

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Açıklamada, hafta başında, partinin grup salonunun bulunduğu katta bir temizlik personelinde ‘corona’ tespit edildiği, bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararının alındığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bu konuda bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Meclis’te hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz.”