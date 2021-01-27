HDP’li Bilgen: Yeni muhalefet tarzı iktidar olmadan da değişimin önünü açabilir

Geçen günlerde ‘yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç duyulduğunu’ belirterek ‘yeni parti’ sinyali veren HDP’nin eski parti sözcüsü Ayhan Bilgen, “Yeni bir muhalefet tarzı siyasette iktidar olmadan da değişimin önünü açabilir” dedi.

Fotoğraf: HDP

Bilgen, geçen yılın ekim ayında Kars belediye başkanlığını sürdürürken Kobani eylemleri soruşturmasında tutuklanmış, ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

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Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan Bilgen, ‘yeni fikir’ çağrısını şu sözlerle açtı: “Türkiye sorunlarını dış baskılarla değil, iç dinamik ve dengelerle çözmesi her zamankinden daha zorunlu hale geldiği bir döneme giriyoruz. Soğuk Savaş döneminin konjonktürel ve pragmatik özgürlük söylemi yerine Anadolu hafızasındaki dayanışmacı eşitlik anlayışı ile yeni bir paradigma geliştirmemiz gerekiyor. Bunun fikri çerçevesine toplumsal zeminlerde tartışarak Türkiye’nin ihtiyaç ve yol haritasını birlikte geliştireceğiz. Bunu bir platforma ya da hareket mi yoksa bir partiye mi dönüşmesi gerektiği toplumsal karşılığı ile şekillenecektir. Suriye’de yaşanacak muhtemel gelişmelerin Türkiye’de yaşayan Kürtleri de Türkleri de rehin almasına izin vermemeliyiz.”

Bilgen şöyle devam etti: “Ben ihtiyacı ve siyasetteki tıkanmayı aşmayı öncelikli görüyorum. Siyasetteki sorun, iktidarla muhalefet ardındaki kısır çekişmenin bedelini tüm ülkenin ödemesidir. Yeni bir muhalefet tarzı siyasette iktidar olmadan da değişimin önünü açabilir.”

HDP’li siyasetçi “Kürt siyasi hareketinin Kandil’den kopması zor mu ya da nasıl kopar” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Önce silahlı hareketin başladığı sonra legal siyasi arayışların geliştiği ortamlarda bu tabloyu yönetmek kolay değildir. İrlanda’daki durumun tam tersi Türkiye için geçerlidir. Legal siyaset edilgen pozisyon alıp sorumluluktan kaçınmak yerine kendi işine odaklanıp toplumsal hassasiyet ve beklentilere göre yeniden yapılanmalıdır.”