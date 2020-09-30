HDP’li Bilgen: Gözaltı süresi bitene kadar kayyım atanmazsa istifa ederim

Altı yıl önceki Kobani eylemleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, gözaltı süreci bitene kadar kayyım atanmazsa istifa edeceğini açıkladı.
Ankara başsavcılığının başlattığı soruşturmada geçen günlerde 82 kişiye gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında HDP’li isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan Bilgen, ‘keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesiyle oynanmasına izin vermeyeceğini’ belirtti.
HDP’li siyasetçi, “İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı süren bitene kadar kayyım atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim” dedi.