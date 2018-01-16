Baydemir’e ‘Kürdistan’ cezası: 12 bin 322 lira

TBMM’de yaptığı konuşmada ‘Kürdistan’ dediği için ‘genel kuruldan geçici olarak çıkarılma’ cezası alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e 12 bin 322 lira para cezası verildi.
Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, Meclis Mali İşler Başkanlığı, 12 bin 322 lira ‘ceza kesintisi’ yaparak milletvekilinin maaşının üçte birini hesabına yatırdı.
Meclis tarihinde ilk kez uygulanan ceza, TBMM’nin yeni içtüzüğüne dayanılarak yapıldı.
Baydemir’e, 15 Ocak’taki maaş ödemesinden önce TBMM yönetimince, ‘İçtüzük 163. madde kesintisi: 12 bin 322 lira’ bildirimi gönderilmişti.