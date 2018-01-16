Diken

Yaramazlara biraz batar!

Baydemir’e ‘Kürdistan’ cezası: 12 bin 322 lira

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

TBMM’de yaptığı konuşmada ‘Kürdistan’ dediği için ‘genel kuruldan geçici olarak çıkarılma’ cezası alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e 12 bin 322 lira para cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, Meclis Mali İşler Başkanlığı, 12 bin 322 lira ‘ceza kesintisi’ yaparak milletvekilinin maaşının üçte birini hesabına yatırdı.

Reklam

Meclis tarihinde ilk kez uygulanan ceza, TBMM’nin yeni içtüzüğüne dayanılarak yapıldı.

Baydemir’e, 15 Ocak’taki maaş ödemesinden önce TBMM yönetimince, ‘İçtüzük 163. madde kesintisi: 12 bin 322 lira’ bildirimi gönderilmişti.

HDP’li Baydemir ‘Kürdistan’ dediği için Meclis’ten ‘uzaklaştırıldı’

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...