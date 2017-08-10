HDP’li Baydemir’e göre ‘sürpriz olmaz’: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa şaşırmayın 

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, tutuklu vekillerden İdris Baluken’in AKP hükümetini eleştirdiği için cezaevinde olduğunu savunarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tutuklanabileceğini öne sürdü.

‘Hükümeti ve AKP’yi eleştirmek görevim’

Van’da devam eden ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin üçüncü gününde yaptığı açıklamada, iktidarı eleştirmenin muhalefetin görevi olduğunu vurgulayan Baydemir şunları söyledi: “Milletvekilimiz İdris Baluken’in yargılanmasına, suçlarına bakıyoruz. Sadece ve sadece yaptığı konuşmalar ve değerlendirmeler. Bugün burada hükümeti ve AKP’yi eleştirmek benim görevimdir. Eğer ben bunu yapmazsam halkıma karşı sorumlu olurum. İdris Baluken de bunu yaptığı için tutuklanıyor. Yargı bağımsız diyorsunuz yalan söylüyorsunuz.”

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‘Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın’

HDP sözcüsü “AKP’yi eleştirme suçu, Erdoğan’ı eleştirme suçu adı altında insanlar tutuklanıyor. Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam” diye konuştu.

Erdoğan ‘Hesabını verecekler’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etmişti.

Erdoğan “Sorun bir milletvekilinin hapiste olması değil sonuç bu işin ucunun nereye varacağını biliyor olmasıdır. Yargı soruşturmayı genişlettikçe bunlarda korku artıyor çünkü kabahatlerinin farkındalar. Ama korkunun ecele faydası yok. Bunlar hesabını verecekler” demişti.