HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, çözüm sürecinin sona ermesinden iki tarafı da sorumlu tuttu: “Hükümet de ‘Kürt hareketi’ de bir an önce çatışma ortamının başlaması için çaba yürüttü.”

DHA’nın aktardığına göre Irak merkezli Waar TV’ye konuşan Baydemir, Dolmabahçe’deki toplantıda hükümetin de ‘Kürt hareketi’nin de birbirine inanmadığını söyledi.

“Bakın o iki yıl arasında yüzün üzerinde sorun tartışıldı. Olumlu bir tek adımın atılması için büyük çaba sarf ettik” diyen HDP’li vekil, tek bir adımın atılmasını dahi önemli gördüklerini, ‘kanserli ya da ölümle burun buruna olan’ tutukluların serbest bırakılmasına dair kanun önerisi sundukları kaydetti.

Hükümetin teklife cevabının ‘uzadıkça uzaması’nın ve adım atmamasının, iki tarafta güvensizlik duygusunu beraberinde getirdiğini dile getiren Baydemir, “Açıkça söylüyorum her iki taraf da hükümet de ‘Kürt hareketi’ de bir an önce çatışma ortamının başlaması için çaba yürüttü. Her iki taraf da birbirine güvenmiyordu ve çözüm sürecinin bitmesini istiyordu. Her ikisi de kendi varlığının devamını çözüm sürecinin bitmesinde görüyordu” diye konuştu.

‘Devlet savaşın derinleşmesinden yanaydı’

HDP sözcüsü şöyle devam etti: “Barikatların çatışmasız bir şekilde kaldırılmasını sağlamak için 18 yerde miting yaptık. Amacımız oydu ki; barikatlar kalksın ve çözüm süreci devam etsin. Aslında hükümet, devlet barikatların kalkmasından yana değildi, savaşın derinleşmesinden yanaydı. Devletin içinde bir klik vardı, darbe mekaniğinin devreye girmesini istiyordu. Hükümet bundan habersizdi, biz hükümeti yüz kereden fazla uyardık, dedik ki ‘Eğer siz bu şekilde Kürtler üzerinde şiddet uygularsanız, 1990’lardaki metotlarla gelirseniz bu topraklara tekrar darbe gelir.’ Kimse bize kulak vermedi, arkasında da darbe geldi.”

‘Tutuklama’ bilançosu

Son iki yılda partilerinden ve partileriyle paralel hareket eden örgütlenmelerden 10 binden fazla kişi tutuklandığını, HDP il, ilçe, belde başkanı veya yöneticisi olmak üzere 750 kişinin de tutuklu bulunduğu bilgisini veren Baydemir, “Görevden alınan 92 belediye başkanımız şu anda zindanda. Bakın altı milyonun iradesiyle seçilen eş başkanımız Selahattin Demirtaş zindanda, yine eş başkanımız Figen Yüksekdağ tutuklandı, milletvekilliği ve parti üyeliği düşürüldü. Toplamda 11 parlamenterimiz tutuklu bulunmaktadır” dedi.

‘Saygı duyun’

Baydemir, sözü Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumuna getirdi: “Referandumun sonucu ne olursa olsun bütün hükümetlerin ve dünya devletlerinin bu sonuca saygı duyması gerekir. Bilindiği gibi bütün Ortadoğu’da en temel sorunların başında Kürt meselesi geliyor. Ortadoğu’nun huzura kavuşmasının en önemli yanı Kürt sorununun çözülmesine bağlıdır.”