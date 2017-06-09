HDP’li Baydemir’den Erdoğan’a atıf: Rakka düştü düşecek

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kobani’ye yönelik sözlerine atıfla “Rakka düştü düşecek” dedi.

Erdoğan, Gaziantep’te 7 Ekim 2014’te Suriye’nin IŞİD kuşatmasındaki Kobani kenti için “Düştü düşüyor” demişti.

Gaziantep’te dün iftara katılan Baydemir, 7 Haziran 2015 seçiminde halkın partilere “Birbirinizi tanıyın, ben hiçbirinize tek başına hükümet olma yetkisini vermiyorum, koalisyon kurun” talimatını verdiğini söyledi.

“Bundan tam iki yıl önce 8 Haziran sabahı bu coğrafya aydınlığa büründü” diyen Baydemir, ‘şer odaklarının aydınlığı karanlığa çevirmek için politika geliştirdiğini’ kaydetti.

Baydemir’in iddiası

HDP sözcüsü şöyle devam etti: “Kardeşlerim Suruç’ta patlayan bomba bizden sadece 34 canımızı almadı. Ayrıca bir devrin, bir sürecin kapatılacağının da habercisiydi o patlama. Suruç’tan, Ankara otogar patlamasına kadar adeta hükümet Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren barbarlık örgütüyle ittifak kurdu. Çok açık ve net söylüyorum maalesef ittifak kurdu. Düşünün ki Antep gibi kadim bir şehir, bir sanayi şehri neredeyse günümüzde DEAŞ’ın gayri resmi başkenti haline dönüşen bir imajı bütün dünyaya bu iktidarın basiretsizliği, bu iktidarın yanlış politikalarından dolayı sirayet etti.”

‘AKP tüccarlığı’

Akdeniz’de hayatını kaybeden mültecilere değinen ve insanların iktidarca Avrupa’yı tehdit etmek için kullanıldığını savunan HDP sözcüsü, “Bu mu muhacirlik bu mu ensarlık? Bunun adı AKP tüccarlığı, bunun adı insan tüccarlığıdır, bunun adı vicdan tüccarlığıdır” diye konuştu.

Baydemir de Gaziantep’ten seslendi

Baydemir, sözü kısa süre önce başlayan Rakka operasyonuna getirdi.

HDP sözcüsü Kürtçe olarak “Bizde bir söz vardır, kendin için ne istiyorsan Allah komşuna iki katını nasip etsin. Kürtler her zaman barış ve özgürlük ister onun için” dedi, ardından Türkçe “Rakka düştü düşecek” diyerek sözlerine devam etti.

Baydemir, halkın ‘özgürce ve kardeşçe yaşamdan fazlasını istemediğini’ kaydetti.