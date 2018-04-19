HDP’li Baydemir ve Irmak’ın vekilliği düşürüldü

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden The Guardian’da, ‘Adı dışında her şeyiyle diktatör Erdoğan tam kontrol istiyor’ başlıklı bir yazı yayımlandı. Erkene çekilen seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaybetme şansının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Gerçekten rekabetçi, şeffaf, özgür ve adil bir seçim olması ihtimali yok denecek kadar az” dendi.