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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Baydemir ve Irmak’ın vekilliği düşürüldü

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HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın milletvekilliği düşürüldü.

Irmak ve Baydemir

Baydemir ve Irmak’ın cezaları, istinaf mahkemesince onanmıştı.

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İki vekil hakkındaki fezleke bugün Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Ancak fezlekeler okunmaya başlamadan önce HDP grubu genel kurulu terk etti.

Oylama sonrası ikilinin vekillikleri düşürüldü.

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Vekil tasfiyesi

HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde etmişti. HDP’nin şu an vekil sayısı 48.

Şimdiye dek milletvekilliği düşürülen isimler ise şöyle: Figen Yüksekdağ, Ferhat Encü, Leyla Zana, Besime Konca, Tuğba Hezer, Faysal Sarıyıldız, Nursel Aydoğan, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Osman Baydemir ve Selma Irmak.

İki HDP’linin daha milletvekilliği düşürüldü: Biri ‘Erdoğan’a hakaret’ten

HDP’li Ferhat Encü’nün vekilliği düşürüldü

HDP’li Leyla Zana’nın vekilliği düşürüldü

HDP’li Besime Konca’nın vekilliği düşürüldü

HDP’li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız’ın milletvekilliği düşürüldü

HDP’nin tutuklu vekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği düşürüldü

HDP lideri Yüksekdağ’ın milletvekilliği düşürüldü

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