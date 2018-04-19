HDP’li Baydemir ve Irmak’ın vekilliği düşürüldü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın milletvekilliği düşürüldü.
Baydemir ve Irmak’ın cezaları, istinaf mahkemesince onanmıştı.
İki vekil hakkındaki fezleke bugün Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Ancak fezlekeler okunmaya başlamadan önce HDP grubu genel kurulu terk etti.
Oylama sonrası ikilinin vekillikleri düşürüldü.
Vekil tasfiyesi
HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde etmişti. HDP’nin şu an vekil sayısı 48.
Şimdiye dek milletvekilliği düşürülen isimler ise şöyle: Figen Yüksekdağ, Ferhat Encü, Leyla Zana, Besime Konca, Tuğba Hezer, Faysal Sarıyıldız, Nursel Aydoğan, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Osman Baydemir ve Selma Irmak.