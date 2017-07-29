HDP’li Baydemir sordu: IŞİD sanıkları teker teker tahliye ediliyor, pazarlık mı var? 

IŞİD davalarında peş peşe gelen tahliye kararlarına dikkat çeken HDP Sözcüsü Osman Baydemir, “Bir pazarlık mı var? Devletin herhangi bir erki IŞİD’le görüşüyor mu?” diye sordu.

Diyarbakır’da başlatılan Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde konuşan Baydemir, Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırının sanıklarından Burhan Gök’ün ardından Gaziantep’te görülen IŞİD davasında 60 sanıktan 39’unun ‘adli kontrol’ şartıyla tahliye edildiğini hatırlattı.

‘Sanıklara söz mü verildi?

HDP sözcüsü şunları söyledi: “Bu kentte 5 Haziran mitingine saldırıldı. Diyarbakır saldırısının birinci derece sanıklarından biri tahliye edildi. Hücre evi baskını sırasında 2 polis hayatını yitirdi. O evdeki mühimmat yakalandı ve o mühimmatın üzerinde parmak izi olan sanıklar tahliye edildi. Antep saldırısı sanıklarından da 38’i tahliye edildi. IŞİD sanıkları teker teker tahliye ediliyor. Acaba bu sanıklara bir söz mü verildi? Açıkla hükümet. Bir pazarlık mı var? Devletin herhangi bir erki IŞİD’le görüşüyor mu? Yapmıyorlarsa bu tahliyeler neden? Parmak izi var parmak izi. Onlar tahliye ediliyor ama Demirtaşlar, Ahmet Şıklar tutuklu. Taşlar bağlanıyor itler salınıyor. Taşlar bağlı kaldığı sürece adalet tecelli edemeyecek.”