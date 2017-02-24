HDP’li Baydemir: Gazze’de yapılanlar neyse Nusaybin’de yapılan odur

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, iki haftadır haber alınamayan Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de yaşananları Gazze’de yaşananlara benzetti.

İnsan Hakları Derneği (İHD), PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Koruköy’de insan hakları ihlalleri yaşandığını açıklamıştı.

Evrensel’in haberine göre durumu Meclis gündemine taşıyan Baydemir, işkence gördüğü aktarılan köylülerden Abdi Abidin’in fotoğrafıyla kürsüye çıktı.

Koruköy’ün 13 gündür abluka altına alındığını söyleyen Baydemir, “Hangi istihbari bilgi, hangi neden insanlık ailesinin suç saymış olduğu işkence etme alçaklığını meşrulaştırabilir? Bu uygulamanın sahipleri alçaktır. Bu dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir hukuk, hiçbir nizam, hiçbir düzen bir başka insana işkence yapma hakkını vermez” diye konuştu.

Koruköy’de yaşananları Gazze’de yaşananlara benzeten HDP’li vekil, “Hiçbir rejim Gazze’de yapılanı meşru görmez. Gazze’de yapılan neyse bugün Nusaybin’de yapılan odur. Mescidi Aksa’ya uygulanan neyse Xerabe’de uygulama aynısıdır” dedi.

İşkenceye karşı olan milletvekillerine Koruköy’e gitme çağrısı yapan Baydemir, “‘Ben işkenceye karşıyım, ben reddediyorum zulmü’ diyen AKP grubundan bir vekil istiyorum, CHP grubundan bir vekil istiyorum, MHP grubundan bir vekil istiyorum. Gelin, bu akşam Nusaybin’e gidelim, gelin yarın sabah Xerabe (Koruköy) köyüne gidelim. Gelin oradaki yurttaşlara, ‘Burada ne oldu?’ diyelim” dedi.