HDP’li Baydemir: ‘Evet’ çıkması çözüm süreci açısından gemileri yakmaktır

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda, sandıktan ‘Hayır’ çıkması halinde çözüm süreci için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

TBMM’de gazetecilerle bir araya gelen Baydemir, HDP’nin referandum kampanyasının yarın İstanbul, Diyarbakır ve İzmir’de eşzamanlı olarak başlayacağını söyledi.

‘‘Hayır’ çıkarsa en çok başbakan kazanacak’

Referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini söyleyen HDP sözcüsü şöyle devam etti: “Emin olun ülke kazanacak. Herkes kazanacak. Hayır çıktığında sayın cumhurbaşkanı kazanacak. En çok kazanan başbakan olacak belki de ‘Hayır’ çıktığında. Başbakan olmaya devam edecek. ‘Hayır’ çıkması durumunda 2013-2014’ün müzakere ruhuna geri dönmek zorundadır. Başka seçeneğin olmadığı bir kez daha idrak edilecektir. ‘Hayır’ın büyük bir hayra vesile olacağını düşünüyorum.”

Baydemir referandumdan ‘Evet’ çıkmasının ise çözüm süreci açısından ‘gemileri yakmak’ anlamına geleceğini belirtti: “Bu paket ve bu anayasal düzen, maalesef gemileri yakmaktır. 80 milyonun içinde yaşamış olduğu geminin yakılmaması batırılmaması gerektiğine inanıyoruz. Gemi batmasın diye ‘Hayır’da buluşalım diyoruz. Gemiler yakılmasın diye bir sözümüz var. Bir heyecanımız var. Birlikte başarabiliriz. İnşallah bu geminin batmasına yakılmasına izin vermeyeceğiz.”