Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

HDP’li Baydemir: ‘Evet’ çıkması çözüm süreci açısından gemileri yakmaktır

 

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda, sandıktan ‘Hayır’ çıkması halinde çözüm süreci için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

TBMM’de gazetecilerle bir araya gelen Baydemir, HDP’nin referandum kampanyasının yarın İstanbul, Diyarbakır ve İzmir’de eşzamanlı olarak başlayacağını söyledi.

‘Hayır’ çıkarsa en çok başbakan kazanacak’

Referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini söyleyen HDP sözcüsü şöyle devam etti: “Emin olun ülke kazanacak. Herkes kazanacak. Hayır çıktığında sayın cumhurbaşkanı kazanacak. En çok kazanan başbakan olacak belki de ‘Hayır’ çıktığında. Başbakan olmaya devam edecek. ‘Hayır’ çıkması durumunda 2013-2014’ün müzakere ruhuna geri dönmek zorundadır. Başka seçeneğin olmadığı bir kez daha idrak edilecektir. ‘Hayır’ın büyük bir hayra vesile olacağını düşünüyorum.”

Baydemir referandumdan ‘Evet’ çıkmasının ise çözüm süreci açısından ‘gemileri yakmak’ anlamına geleceğini belirtti: “Bu paket ve bu anayasal düzen, maalesef gemileri yakmaktır. 80 milyonun içinde yaşamış olduğu geminin yakılmaması batırılmaması gerektiğine inanıyoruz. Gemi batmasın diye ‘Hayır’da buluşalım diyoruz. Gemiler yakılmasın diye bir sözümüz var. Bir heyecanımız var. Birlikte başarabiliriz. İnşallah bu geminin batmasına yakılmasına izin vermeyeceğiz.”

Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

HDP’li Toğrul’a göre AKP seçmeninin yüzde 25-35’i ‘Hayır’ı düşünüyor

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1

AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

Erdoğan ‘Bu iş tamam’ demiş: ‘AKP’nin anketine göre yüzde 54 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 41,2

Kulis: AKP’nin yaptırdığı araştırmaya göre kararsızlar fazla, kadınların desteği düşüyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...