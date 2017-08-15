HDP’li Baydemir: Eren’i vuran kurşunu kabul etmiyoruz

HDP sözcüsü ve Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir, PKK’lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül için “Eren’i vuran kurşunu kabul etmiyoruz” dedi.

HDP, sırasıyla Diyarbakır, İstanbul ve Van’da gerçekleştirdiği ‘Adalet ve Vicdan Nöbeti’nin İzmir ayağına bugün başladı.

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HDP’li vekiller Ali Atalan, Behçet Yıldırım, Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan, Dilan Dirayet Taşdemir, Ayşe Acar Başaran, Aycan İrmez ve Mizgin Irgat, nöbetten önce parti örgütüyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya geldi.

Açıklamaya engel

Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine cadde üzerinde basın açıklaması yapıldı. HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, “20 Temmuz’da İstanbul’da 9 maddelik bir deklerasyonla yola çıktık. 25 Temmuz’da Diyarbakır’da, 1 Ağustos’ta İstanbul’da, 8 Ağustos günü Van’da başlatmış olduğumuz adalet vicdan nöbetimizin startımızı İzmir’den vermenin onurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Açıklama sonrası HDP’liler grup toplantısını yapmak üzere Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Grup, yürüyüş sırasında polis tarafından slogan atmamaları için sıklıkla uyarıldı.

Grup toplantısına katılacaklar, polis kontrolünden geçerek belirlenen alana girdi. Alan dışında bekleyenlerin dağılmasını isteyen polis ve HDP’liler arasında çıkan tartışma gerginliğe döndü. Polis, gözaltına aldığı iki kişiyi kimlik kontrolü sonrası serbest bıraktı.

Mikrofon kavgası

Polis daha sonra ses düzeneğinin alana sokulmasını engelledi. Bunun üzerine HDP’liler toplantılarının engellenmek istediğini belirterek Konak Meydanı’na yürüyeceklerini söyledi.

Baydemir’in ses düzeneğini alana sokmaya çalışması üzerine HDP İzmir milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan ve HDP Grup Başkan Vekili Yıldırım’la polis arasında arbede yaşandı.

HDP’liler “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı atarken, Baydemir’in emniyet yetkilileriyle görüşmesinin ardından ses düzeneğinin kullanılmasına izin verildi.

‘Sesten korkuyorlar’

Grup toplantısında konuşan Osman Baydemir, İzmir’de yedi gün 24 saat nöbet tutacaklarını söyledi.

HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile eski eş başkan Figen Yüksekdağ’a selam gönderen Baydemir, “Onlar özgür oluncaya kadar durmayacağız, faşizmi durdurucağız. Faşizm öyle bir illettir ki aydınlıktan, hakikatten, sesten korkuyor. Şu mikrofonun alana alınması 2,5 saatlik tartışmayı ve arbedeyi gerektirdi. Selahattin Demirtaş’ın sazından ve sesinden nasıl korktularsa şimdi demokrasinin sesinden mücadele arkadaşlarımın sesinden korkuyorlar. Ant olsun ki barışın sesi susmayacak” diye konuştu.

‘Eren’i vuran kurşunu kabul etmiyoruz’

Trabzon’da PKK’lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül’e değinen HDP’li siyasetçi, şunları söyledi: “Eren’in, Erenler’in toprağa düşmemesi için vicdan ve adalete sarılmak dışında başka çıkış yolu yoktur. Bir kez daha İzmir’den vicdanımızın sesinden 80 milyonun vicdanına sesleniyorum; Eren’i toprağa düşürenler sizler mesulsünüz. Eren’i vuran kurşunu kabul etmiyoruz. Eren’i operasyon bölgesine götürenleri kınıyor ve kabul edilemez diyoruz. Hepimizin ortak noktası Erenlerin, Ceylanların, Miray bebelerin, Uğurların, Veysellerin toprağa düşmemesidir.”

HDP, Bülbül’ün hayatını kaybetmesinin ardından “Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz” mesajını paylaşmıştı.

15 Temmuz mesajı

Baydemir, ‘darbe girişiminin siyasi ayağının açığa çıkarılması’ çağrısı da yaptı: “Bir kez daha İzmir’den çağrıda bulunuyoruz; ‘Gelin, darbenin siyasi ayağını açığa çıkaralım, bu meydandan ayna tutalım.’ Vicdan ve Adalet Nöbeti’miz başladığından beri darbenin siyasi ayağına ayna tutuyoruz. Darbeye zemin hazırlayanlar, cunta kalkışmasını durdurmayıp insanların ölümüne yol açanlar karşı bir darbe geliştirdiler. 20 Temmuz OHAL; AKP, MHP savaş koalisyonunun geliştirdiği darbedir. 14 Temmuz’da Meclis’te bütün Türkiye haritasında şehirleri yakıp yıkanların yargılanmayacağına dair bir yasa geçti. Eğer gerçekten zerre kadar darbeye karşıysanız, savaş suçlularının dokunulmazlığını sağlayan yasayı geri çekin. Eğer bu yasayı geri çekmiyorsanız gerçek manada darbeci sizsiniz.”