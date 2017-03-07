HDP’li Baydemir: Adaletsizlikler listelense adalet bakanının boyunu aşar

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, AKP’nin referandum kampanyalarının yasaklandığı Almanya ile Türkiye’yi kıyaslayarak ülkedeki adaletsizliklerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın boyunu aşacağını söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Baydemir, AKP’li isimlerin Avrupa’daki referandum kampanyalarına izin verilmemesinden ötürü kendilerine mağduriyet yarattığını belirterek, “Mitingleri yasaklıyorusunuz, mağdursunuz, dokunulmazlıklar kaldırılıyor mağdursunuz. Kusura bakmayın, bu yüz artık paspas olmuş” dedi.

HDP sözcüsü, “Ne diyorlar Almanya için; faşizm. Süphanallah! Eğer bu ülkede yaşanan adaletsizlikler listelense adalet bakanının boyunu aşar” diye konuştu.

‘Kadına şiddet siyasi hareket olamaz’

HDP’nin Meclis’teki kürsüsünün asla susmayacağını dile getiren Baydemir, belediyelere atanan kayyımların kadın temsilini engellediğini söyledi: “Hiç şüpheniz olmasın kayyımın kendisi kadın temsiliyetine bir saldırıdır. Kürtçeyi yasaklıyor. Tabelaları indiriyor. Kadını kendine kul köle bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Kim ki kadını yok saydıysa onlar eninde sonunda yok oldular. Kadına şiddet siyaset hareket olamaz ancak ve ancak hödük olurlar.”

‘Referandumda hırsızlık riski var’

Anayasa değişikliği paketini ‘hastalıklı’ diye niteleyen Baydemir, hükümetin değişikliği savunamadığı için milletvekilliği yaşının düşürülmesi konusunu ön plana çıkardığını belirterek, sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı: “Referandumda hırsızlık riski var. Çünkü bunlar sabıkalıdır. Trafolara giren iki ayaklı kedilere bakın. Önlem almak hepimizin borcu. 10 Mart’a kadar sandık kurulu üyeliği için başvurmanız ve sandıklara sahip çıkmanız çağrısında bulunuyoruz.”

‘Tepeden tırnağa faşizm çukurundasınız’

Anayasa değişikliğinin 12 Eylül anayasasından farkının olmadığını söyleyen HDP sözcüsü “Ne diyor? Hayır demek darbeye, çukura destek vermekmiş. Tepeden tırnağa faşizm çukurundasınız. Ferman padişahınsa ‘Hayır’ bizimdir. Yılmayacağız, umudu küçültmeyeceğiz. Bu bayrağı yerde bulmadık, yere düşürmeyeceğiz” dedi.