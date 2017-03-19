HDP’li Baydemir: 2013 Nevroz’una sahip çıkılsaydı bu kadar zulüm yaşanmazdı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, 21 Mart’ta Diyarbakır’da yapılacak Nevroz kutlamasına yurttaşları çağırarak “Eğer 2013 Nevrozu’nun ruhuna sahip çıkılsaydı son iki yıldır bu kadar zulüm yaşanmazdı” dedi.

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Eş Genel Başkanvekili Gülcihan Şimşek ile partililerin katılımıyla Diyarbakır’daki etkinlik alanında yapılan çalışmalar incelendi.

Gruptakiler ilk halayı da çekti.

‘Nevroz halkların bayramıdır’

Güven, 33 merkezde kutlama yapmak için çalışma yaptıklarını ancak birçoğunun AKP’nin yaklaşımı nedeniyle kendilerine izin verilmediğini belirterek “Nevroz halkların bayramıdır. Nevroz yaşama karşı bir duruş demektir yasaklanamaz” diye konuştu.

Herkesin kimliğiyle yaşama hakkı olduğunu belirten Güven, savaşın kimseye bir şey kazandırmadığını kaydetti: “Kürt halkına zulüm edenlerin sonu Saddam gibi olacaktır. Nevroz’u engellemeye çalışmaları, baskıları, halkı gözaltına almaları kutlama yapmamıza asla engel olmayacaktır. Amed’de verilecek mesaj çok önemlidir.”

‘2017 Nevroz’u temel olsun’

Baydemir, bölgenin tüm renklerini, yurttaşları, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partilerini 21 Mart’taki etkinliğe çağırdı.

“2017 Nevrozu’nun 2018 Nevrozu’nun barış, özgürlük ve eşitlik Nevroz’u olabilmesi için bir çağrı ve temel Nevroz’u olmasını diliyoruz” diyen Baydemir, son yıllarda bölgede ‘çok zulüm yaşandığını’ vurguladı.

Baydemir şöyle devam etti: “Özgürlük manifestosu bu alanda yazıldı. Eğer 2013 Nevrozu’nun ruhuna sahip çıkılsaydı son iki yıldır bu kadar zulüm yaşanmazdı. Bu yüzden 2017 Nevroz’u 2013 Nevrozu’nu sahiplenme Nevrozudur. 2017 Nevroz’u 2013 Nevrozu’nun ruhuna, mesajına sahip çıkma Nevroz’u olacaktır.”