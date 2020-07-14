HDP’li başkanı gözaltına alınan Diyadin Belediyesi’ne kayyım

Ağrı’da Diyadin ilçe belediyesine kayyım atandı.

Diyadin Belediyesi’nin HDP’li eş başkanı Betül Yaşar, dün ‘terör örgüt üyesi olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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Valiliğin yazılı açıklamasında, Yaşar’ın başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alındığı anımsayıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar’ın, 2019/2291 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasa’nın 127’nci ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 13 Temmuz 2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Hasan Doğan Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6 Temmuz’da, o tarihe kadar 42 HDP’li belediyeye kayyım atandığını söylemişti.