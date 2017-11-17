HDP’li başkandan özeleştiri: ‘Barış ağlarını’ daha güçlü örmeliydik

HDP Van İl Eş Başkanı Ümit Dede, ‘çözüm süreci’nin bozulmasına ilişkin “HDP’nin de bunda sorumluluğu var ve özeleştiri vermemiz gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Geçen ayki kongrede başkan seçilen Dede, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, toplumun Kürt meselesinin demokratik bir şekilde çözülmesini istediğini anlattı.

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Dede, 2013- 2015 yıllarının barış umutlarının en fazla yükseldiği ve demokratik siyasetin en fazla geliştiği dönem olarak hafızalarda yer aldığını kaydetti.

HDP’li başkan sözlerini şöyle sürdürdü: “2015 yılında halkta en fazla umut doğuran Dolmabahçe mutabakatıydı. Ama hemen ertesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Dolmabahçe yok, müzakere yok’ demesiyle birlikte başlayan süreçte, büyük barış ve demokrasi umudunu kaybettik. Tabii ki HDP’nin de bunda sorumluluğu var ve özeleştiri vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Barışın ağlarını çok daha güçlü biçimde örmeliydik. Biz barış sürecinde çeşitli provokasyonların olabileceğini biliyorduk. Örneğin, Tendürek’te Ağrı halkı provokasyonu engelledi ve orada Ağrı halkının gösterdiği refleksi tüm provokasyonlara karşı göstermeliydik. Bu dönemin kapanması, çatışmalı sürece girilmesi, yaşadığımız 2015-2017 döneminde barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu net bir biçimde gösterdi.”