HDP’li başkan görevden alındı, Van’ın İpekyolu ilçesine kayyım atandı

Erdoğan bir yandan tüm dünyaya karşı savaşan kahraman kostümünü giymek, öte yandan da ‘business as usual’ yani hiç bir şey yokmuş gibi işleri sürdürmek istiyor. Yani biz devamlı bağırıp çağıralım, her istediğimize çatalım bulaşalım ama herkes bize katlansın…