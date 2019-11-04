Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP’li başkan görevden alındı: Mardin’in Kızıltepe ilçesine kayyım

Mardin’in Kızıltepe ilçe belediyesine kayyım atandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TRT Haber’in haberine göre HDP’li ilçe belediye başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, valilik kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Reklam

Yılmaz’ın yerine kaymakam Hüseyin Çam kayyım olarak atandı.

Valiliğin açıklamasında, HDP’li başkan hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan üç farklı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, adli işlem süreçlerinin göz önünde bulundurularak Yılmaz’ın geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Reklam

Van’ın Saray ilçesine kayyım atandı

HDP’li başkan görevden alındı, Cizre belediyesine kayyım atandı

Diyarbakır ve Van’da HDP’li dört belediyeye kayyım atandı

Hakkari belediyesine kayyım atandı

Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyım atandı

SON HABERLER

Akşener: İstanbullu, beyefendinin şahsında parlamenter sistem için de irade koyacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener, 23 Haziran seçimini ve İmamoğlu’nu kast ederek, ‘destan yazan İstanbullu’nun, beyefendinin şahsında parlamenter sisteme geçiş için de aynı iradeyi koyacağını’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...