HDP’li başkan görevden alındı: Mardin’in Kızıltepe ilçesine kayyım

Mardin’in Kızıltepe ilçe belediyesine kayyım atandı.
TRT Haber’in haberine göre HDP’li ilçe belediye başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, valilik kararıyla görevden uzaklaştırıldı.
Yılmaz’ın yerine kaymakam Hüseyin Çam kayyım olarak atandı.
Valiliğin açıklamasında, HDP’li başkan hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan üç farklı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, adli işlem süreçlerinin göz önünde bulundurularak Yılmaz’ın geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.