HDP’li başkan görevden alındı, Cizre belediyesine kayyım atandı

Şırnak’ın Cizre ilçe belediyesine kayyım atandı.

Fotoğraf: Facebook

İHA, bugün sabah HDP’li eş başkan Mehmet Zırığ’ın görevden alındığını, yerine kaymakam Davut Sinanoğlu’nun atandığını bildirdi.

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Mezopotamya Ajansı’na konuşan Zırığ da kayyım atandığını teyit etti. Polisin erken saatlerde HDP’li başkanın evine giderek kararı tebliğ ettiği öğrenildi.

Valilik, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1638 sayılı soruşturma dosyası kapsamında ‘Suçu ve Suçluyu Övme’ ve ‘Terör Örgütü Propagandası Yapma’ suçlarından soruşturmasının devam ettiği, hakkında terör suçlaması bulunan kişilere yönelik ‘Suçu ve Suçluyu Övme’ suçundan Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/4608 sayılı soruşturmasının devam ettiği, Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/18 esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında ‘Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı anlaşılmıştır.

Şırnak ili Cizre ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Zırığ hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 28.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca ve yine aynı kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

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HDP, 31 Mart’taki son yerel seçimde beş kent, 40 ilçe ve 12 belde belediyesi kazanmıştı.