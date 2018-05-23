HDP’li Baluken’e verilen hapis cezası onandı

Tutuklu HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl sekiz aylık hapis cezasının dokuz yıl iki aylık bölümü kesinleşti. Baluken, 24 Haziran’daki seçimlerde Batman birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

Tutuklu yargılanan Baluken, ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla yedi yıl altı ay, ayrıca farklı parti faaliyetlerinden ‘örgüt propagandası’ ve ‘silahlı örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla da sekiz olaydan toplamda 16 yıl sekiz ay hapis cezası almıştı.

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Bingöl başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada Baluken hakkında, 2011-2015 yıllarında katıldığı 10 ayrı yürüyüş ve basın açıklamasına katılmaktan, ayrıca HDP’yi temsilen katıldığı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.

Baluken, çözüm sürecinde İmralı heyeti üyesi olarak defalarca İmralı ve Kandil ile görüşmeler yapmış, müzakerelerde yer almıştı.

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HDP eş genel başkanlarıyla birlikte 4 Kasım 2016’da tutuklanan Baluken, 30 Ocak 2017’de ilk duruşmada tahliye olmuş, savcılığın itirazı üzerine iki gün sonra yeniden tutuklanmıştı.

Baluken, Ankara’daki Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.