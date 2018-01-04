HDP’li Baluken’e 16 yıl sekiz ay hapis: ‘İktidar sonuçlarına misliyle katlanacak’

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, ‘silahlı terör örgüt üyeliği’, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet‘ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bingöl başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Baluken, 4 Kasım 2016’da tutuklanmış, 30 Ocak 2017’de yapılan ilk duruşmada tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

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‘Bunlar siyasi etkinlik’

HDP’li vekil, davanın bugün Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına SEGBİS sistemiyle katıldı.

Baluken, savunmasında, “Suça konu eylemler siyasi parti etkinlikleridir. Yüzbinlerce oyla seçilmiş bir milletvekiliyim. Halkın iradesini temsil ediyorum. Partimin görevlendirmeleri dışında hiç kimseden talimat almadım” dedi.

Üç ayrı suçtan 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Baluken hakkında, ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’ da dahil olmak üzere yedi suçtan beraat kararı verildi.

‘İktidar misliyle sonuçlarına katlanacak’

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay duruşma sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Verilen bu ceza tam bir siyasi soykırım kararıdır. Hukukun katledilmesi kararıdır. HDP’ye yönelik bir saldırıdır. Buradaki karar hukuki bir karar değil. Tamamen siyasi bir karardır. Bu siyasi kararın sonuçlarını da bu ülkeyi yönetenler, iktidar misliyle sonuçlarına katlanacaktır.”