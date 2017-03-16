HDP’li Baluken, 3,5 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı davadan beraat etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel’i ‘terörist’ ve ‘ajan’ diye nitelemeyi sürdürerek, son sözü söyledi: “Neymiş Alman vatandaşıymış, ne vatandaşı olursa olsun. Bunlar Türkiye’de ajanlık yapıyorsa bedelini ödeyecek.”