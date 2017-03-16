HDP’li Baluken, 3,5 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı davadan beraat etti

HDP’nin tutuklu vekillerinden İdris Baluken, 3,5 yıl yargılandığı davadan beraat etti.
Baluken, söz konusu davada ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet etmek’ iddiasıyla yargılanıyordu. HDP’li vekil, partisinin 2013 yılında Bingöl’de düzenlenen bir mitingine katıldığı gerekçesiyle suçlanıyordu.
Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında Baluken, tutuklu bulunduğu Ankara F Tipi Cezaevi’nde SEGBİS’la bağlanarak savunma yaptı.
Avukatların savunması ardından mahkeme heyeti, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve daha önce aynı dosyadan yargılananların beraat ettiği gerekçesiyle Baluken’in beraatına karar verdi.