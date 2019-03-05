HDP’li Tuğluk’un annesinin cenazesine saldıranlara dört yıla kadar hapis cezası

HDP eski eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenaze törenine yönelik saldırıya ilişkin davada sanıklara çeşitli oranlarda hapis cezası çıktı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da 13 Eylül 2017’de Hatun Tuğluk’un defni sırasında bir grup cenazeye saldırmıştı. Saldırı sonrası Tuğluk’un cenazesi defnedildiği mezardan çıkarılıp memleketi Tunceli’nde toprağa verilmişti. Saldırganlardan 19 kişi hakkında Gölbaşı 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre davanın karar duruşması bugün görülürken tüm sanıklar beraat istedi.

Mahkeme, tüm sanıkları ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına muhalefet’ suçunadan beraat ettirdi. İki sanık için de ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellemesi suçu’ndan beraat verildi.

Sanıklar Erdinç Alp, İbrahim Demir, İbrahim Şimşek, Mehmet Ersin Alp, Recep Rahmi Karadayı ve Yasin Alp’a ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellemesi suçu’ndan ayrı ayrı bir yıl iki ay hapis cezası verildi. Bu ceza sanıkların toplu hareket etmesi nedeniyle iki katına çıkarıldı.

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Necmi Bilgen, Onur Demir, Orhan Karakaya, Selçuk Arslan ve Uğur Demir’e de yine aynı suçtan ayrı ayrı iki yıl 20’şer gün hapis cezası verildi. Sanık Necat Alp’e ise aynı suçtan dört yıl verildi.

Barış Şimşek, Cemil Özdemir ve Murat Alp ise bu suçtan dört yıl sekiz ay hapis cezası aldı. Ayrıca Alp’e ‘hakaret’ten 10 ay 15 gün, Şimşek’e bir yıl iki ay, Karakaya’ya da 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.