HDP’li Ayhan Bilgen: Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var

HDP’nin eski parti sözcüsü Ayhan Bilgen, ‘yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç duyulduğunu’ belirterek ‘yeni parti’ sinyali verdi.
Bilgen, geçen yılın ekim ayında Kars belediye başkanlığını sürdürürken Kobani eylemleri soruşturmasında tutuklanmış, ardından görevden uzaklaştırılmıştı.
Bilgen, avukatları aracılığıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, yeni fikir ve tarz için ‘toplumsal zemin oluşturulması gerektiğini’ dile getirdi.
Bilgen şöyle devam etti: “Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir.”