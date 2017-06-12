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HDP’li Alp Altınörs’e tahliye


 

Dokuz aydır cezaevinde olan HDP eski eş genel başkan yardımcısı Alp Altınörs hakkında tahliye kararı çıktı.

Altınörs, ‘Ankara katliamı’nda yaşamını yitiren Zakir Karabulut’un cenaze törenine katıldığı için ‘terör örgütü üyeliği’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Fotoğraf: DHA

Tahliye kararını avukat Kazım Bayraktar Twitter’dan duyurdu.

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